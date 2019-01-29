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Жизнь
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В барнаульском зоопарке появился новый питомец с шикарным именем

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» теперь живет новый хищник — самец сибирской рыси, которого зовут Адамас, пишут сотрудники зоопарка в своей официальной группе в соцсети.

Адамас в барнаульском зоопарке.
Адамас в барнаульском зоопарке.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка", vk.com/zoo_22

Работники «Лесной сказки» сообщают, что хищнику 1 год и 9 месяцев.

Ведет себя красавец еще настороженно и скромно, но это не мешает ему демонстрировать свою стать и мужество, — отмечают сотрудники зоопарка.

Адамас в барнаульском зоопарке.
Адамас в барнаульском зоопарке.
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», vk.com/zoo22

На официальном сайте «Лесной сказки» указано, что в зоопарке уже живут две сибирские рыси — Эван и Соня. Там же написано, что самка — молодая кошка, игривая, активная, но только тогда, когда за ней не наблюдают. А Эван спокойный, ведет размеренную жизнь.

Напомним, ранее барнаульский зоопарк показал, как енот уснул в забавной позе.

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