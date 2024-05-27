В барнаульском зоопарке родились девять поросят. Видео

В зоопарке отметили, что они милые и задиристые, как и положено маленьким поросятам.
Ранее нарядных цесарок запечатлели в барнаульском зоопарке.
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Черные и пятнистые малыши появились на свет в «Лесной сказке», сообщили в пресс-службе парка.
В зоопарке отметили, что они милые и задиристые, как и положено маленьким поросятам.
Ранее нарядных цесарок запечатлели в барнаульском зоопарке.
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