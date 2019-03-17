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Жизнь

В Барнаульском зоопарке родились козлята

На текущей неделе родились малыши сразу у двух питомиц Барнаульского зоопарка — козочек Марфы и Зои. Об этом зоопарк рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Козлята в Барнаульском зоопарке.
Козлята в Барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Сейчас семьи находятся в тёплом доме, но как только установится комфортная погода — мамы с малышами будут радовать гостей.

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