В Барнаульском зоопарке родились козлята

Сейчас семьи находятся в тёплом доме, но как только установится комфортная погода — мамы с малышами будут радовать гостей.
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На текущей неделе родились малыши сразу у двух питомиц Барнаульского зоопарка — козочек Марфы и Зои. Об этом зоопарк рассказал на своей странице «ВКонтакте».
Сейчас семьи находятся в тёплом доме, но как только установится комфортная погода — мамы с малышами будут радовать гостей.
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