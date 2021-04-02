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Жизнь

В Барнаульском зоопарке родилось новое милейшее потомство

Козочки в Барнаульском зоопарке принесли потомство и останавливаться не собираются. В «Лесной сказке» открыли «родильный сезон 2021».

Козы в Барнаульском зоопарке.
Козы в Барнаульском зоопарке.
Скриншот видео Александра Чеботарева

За 30 часов три козочки принесли пять козлят, сообщили в зоопарке.

На свет появились малыши разных расцветок. Один из них очень оригинальный — белый с черными ножками и черными пятнами на голове и под хвостом. Такого варианта в козьем царстве Барнаульского зоопарка еще не было.

Все новорожденные уже спокойно держатся на ногах и нежатся на солнце.

В зоопарке напомнили, что 3 апреля в 12:00 проведут показательные кормления животных, экскурсию от руководства, поздравят тигра Маяка с днем рождения и откроют таинственную «доску позора».

Ранее стало известно, что в Северский природный парк Томской области возвращается самка леопарда Шейла. Кошка родила маленького Лорда и, когда котенок вырос, она может отправиться домой.

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