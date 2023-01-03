3 января
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Жизнь

В барнаульском зоопарке скончался любимый всеми медведь Жора — перед смертью он оставил потомство

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» скончался гималайский медведь Жора. Перед смертью он успел оставить потомство — маленьких медвежат, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Медвежонок.
Медвежонок.
CC0

Гималайский медведь Жора скончался в конце 2022 года. У него была врожденная патология. Он прожил в зоопарке 12 лет, окруженный любовью и заботой. Многие запомнили его, как большого лакомку — он часто выпрашивал мороженое у директора «Лесной сказки» Сергея Писарева.

После смерти любимца произошло новогоднее чудо. В ночь на 1 января у медведицы Даши родились замечательные малыши.

«И, скажем честно, мы не смогли сдержать слез от радости. Вот такой привет от нашего Жорика», — поделились сотрудники зоопарка.

Через некоторое время появилась информация о том, что пятилетний гималайский медвежонок Тимошка срочно ищет дом. Зоопарк приютил сиротку, и Тимошка стал полноправным жителем «Лесной сказки».

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