В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» скончался гималайский медведь Жора. Перед смертью он успел оставить потомство — маленьких медвежат, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Гималайский медведь Жора скончался в конце 2022 года. У него была врожденная патология. Он прожил в зоопарке 12 лет, окруженный любовью и заботой. Многие запомнили его, как большого лакомку — он часто выпрашивал мороженое у директора «Лесной сказки» Сергея Писарева.

После смерти любимца произошло новогоднее чудо. В ночь на 1 января у медведицы Даши родились замечательные малыши.

«И, скажем честно, мы не смогли сдержать слез от радости. Вот такой привет от нашего Жорика», — поделились сотрудники зоопарка.

Через некоторое время появилась информация о том, что пятилетний гималайский медвежонок Тимошка срочно ищет дом. Зоопарк приютил сиротку, и Тимошка стал полноправным жителем «Лесной сказки».