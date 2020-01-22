В Барнаульском зоопарке толстому и злому камышовому коту нашли добрую подругу

Вот как Сергей Писарев описывает трогательную историю камышового кота Айко.

Жил был жирный прижирный кот, камышовый. Звать его Айко. Жил долго один, оттого всегда был злой.

Все эти годы мы искали ему невесту. Но в зоопарках страны их не было. И вот она — удача.

В Краснодаре родились котята камышового кота. Когда котята подросли, мы купили девочку. С пересадкой в Москве котейка прибыла в Барнаул. Пока она в карантине.

Но кот чувствует и не спит. Ходит по клетке и все время поглядывает в сторону карантинной клетки. Весной мы соеденим их и будем ждать потомства. Надеемся, что Айко и Жужа будут счастливой парой.