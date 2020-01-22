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23 января
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Жизнь

В Барнаульском зоопарке толстому и злому камышовому коту нашли добрую подругу

Камышовому коту Айко, долгое время жившему в одиночестве в Барнаульском зоопарке, наконец-то удалось найти подругу — камышовую кошечку. Она уже приехала в Барнаул и находится в карантине. Но жених чувствует ее присутствие и не спит, утверждает директор зоопарка Сергей Писарев в своем блоге в Instagram.

Камышовый кот Айко.
Камышовый кот Айко.
Instagram/sergeipisarev2

Вот как Сергей Писарев описывает трогательную историю камышового кота Айко.

Жил был жирный прижирный кот, камышовый. Звать его Айко. Жил долго один, оттого всегда был злой.

Все эти годы мы искали ему невесту. Но в зоопарках страны их не было. И вот она — удача.

В Краснодаре родились котята камышового кота. Когда котята подросли, мы купили девочку. С пересадкой в Москве котейка прибыла в Барнаул. Пока она в карантине.

Но кот чувствует и не спит. Ходит по клетке и все время поглядывает в сторону карантинной клетки. Весной мы соеденим их и будем ждать потомства. Надеемся, что Айко и Жужа будут счастливой парой.

Комментарии под этой историей ну очень умильные: «Совет да любовь», «любой одинокий котейка будет злой» и «ах, какие красавцы», а еще даже «Ждем отчета по знакомству».

В общем, у нее явно будет вторая серия, а, может, и целый сериал получится. И непременно с хэппиэндом.

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