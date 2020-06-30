Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
110

В Барнаульском зоопарке завершили строительство деревянного домика для белочек.

Идея построить домик возникла в прошлом году у руководителей Барнаульского зоопарка. По задумке, в сказочном теремке, как в «Сказке о царе Салтане», поселится белочка.

Домик для белочки
Домик для белочки

Сергей Писарев,
директор Барнаульского зоопарка:

Наш зоопарк называется «Лесная сказка». Где, как не здесь, должен был появится настоящий сказочный домик? Мы давно мечтали о таком объекте. И вот наконец-то, на радость всем нашим гостям, строительство завершилось. Уверен, что домик будет радовать посетителей зоопарка многие годы.

Евгений Каргин,
дизайнер:

Было сделано два варианта дизайн-проекта будущего домика. За рабочий взяли тот, который максимально ассоциируется с русским стилем. «Архитектура не простая. В первую очередь, нужно было учитывать, что это вольер для животных, поэтому изучал информацию о белках, их образе жизни. Соблюдены все необходимые нормы. При этом воспроизвели и желаемый образ домика — в стиле сказки о царе Салтане.

Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки
Домик для белочки

Произведен сказочный теремок на современном оборудовании завода домостроения холдинга «Алтайлес». Домик для белочек — один из самых необычных проектов, которые реализовала компания. Конструкция включает в себя деревянные резные колонны, крышу, напоминающую по форме теремок, декоративные элементы. Материал — дерево, благодаря чему домик полностью экологичен. В высоту строение чуть больше 6 метров, в ширину — почти 3 метра. Размеры достаточные, чтобы животные чувствовали себя комфортно.

На заводе домостроения сделали заготовки. Стойки, стропила, их обработка, а также изготовление декоративных элементов производили в цехе деревообработки на итальянском станке SCM Record 132 NT. Это современное оборудование предназначено для производства деревянных дверей и лестниц. По словам инженера-проектировщика компании Сергея Береснева, для выполнения этого проекта пришлось использовать дополнительное программное обеспечение: «Каждая деталь прорисовывалась вручную. Нужно было написать программы для управления станком. Возникали сложности с обработкой деталей, их креплением, но все эти задачи мы успешно решили».

Декоративные элементы
Декоративные элементы
Декоративные элементы
Декоративные элементы
Декоративные элементы
Декоративные элементы

Завершающий этап работы — покраска деревянной конструкции. «Сначала дерево нужно хорошо отшлифовать, удалить неровности, естественные дефекты. Только после этого приступаем к покраске. Выбранное покрытие сохраняет естественный цвет и текстуру древесины, а также защищает конструкцию от воздействия внешних факторов — осадков, солнечного света», — отметил Сергей Гуляев, представитель компании «АСК-Колор».

Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»:

Нужно возрождать культуру использования дерева. Этот материал практичен, экологичен и главное — доступен. В последние годы тренд на использование дерева, как основного строительного материала, усиливается. Загородный образ жизни становится все более популярным. Домик для белочки — это одновременно украшение Барнаульского зоопарка, подарок горожанам, и в то же время напоминание: используйте натуральные материалы. Россия — лесная страна. И мы должны пользоваться продукцией лесного комплекса.

Участники проекта:

Все этапы строительства на канале Яндекс. Дзен

Фото, видео пресс-службы холдинга «Алтайлес»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость