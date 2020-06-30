В Барнаульском зоопарке завершили строительство деревянного домика для белочек.

Идея построить домик возникла в прошлом году у руководителей Барнаульского зоопарка. По задумке, в сказочном теремке, как в «Сказке о царе Салтане», поселится белочка.

Домик для белочки

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Наш зоопарк называется «Лесная сказка». Где, как не здесь, должен был появится настоящий сказочный домик? Мы давно мечтали о таком объекте. И вот наконец-то, на радость всем нашим гостям, строительство завершилось. Уверен, что домик будет радовать посетителей зоопарка многие годы.

Евгений Каргин,

дизайнер:

Было сделано два варианта дизайн-проекта будущего домика. За рабочий взяли тот, который максимально ассоциируется с русским стилем. «Архитектура не простая. В первую очередь, нужно было учитывать, что это вольер для животных, поэтому изучал информацию о белках, их образе жизни. Соблюдены все необходимые нормы. При этом воспроизвели и желаемый образ домика — в стиле сказки о царе Салтане.

Домик для белочки Домик для белочки Домик для белочки Домик для белочки

Произведен сказочный теремок на современном оборудовании завода домостроения холдинга «Алтайлес». Домик для белочек — один из самых необычных проектов, которые реализовала компания. Конструкция включает в себя деревянные резные колонны, крышу, напоминающую по форме теремок, декоративные элементы. Материал — дерево, благодаря чему домик полностью экологичен. В высоту строение чуть больше 6 метров, в ширину — почти 3 метра. Размеры достаточные, чтобы животные чувствовали себя комфортно.

На заводе домостроения сделали заготовки. Стойки, стропила, их обработка, а также изготовление декоративных элементов производили в цехе деревообработки на итальянском станке SCM Record 132 NT. Это современное оборудование предназначено для производства деревянных дверей и лестниц. По словам инженера-проектировщика компании Сергея Береснева, для выполнения этого проекта пришлось использовать дополнительное программное обеспечение: «Каждая деталь прорисовывалась вручную. Нужно было написать программы для управления станком. Возникали сложности с обработкой деталей, их креплением, но все эти задачи мы успешно решили».

Декоративные элементы Декоративные элементы Декоративные элементы

Завершающий этап работы — покраска деревянной конструкции. «Сначала дерево нужно хорошо отшлифовать, удалить неровности, естественные дефекты. Только после этого приступаем к покраске. Выбранное покрытие сохраняет естественный цвет и текстуру древесины, а также защищает конструкцию от воздействия внешних факторов — осадков, солнечного света», — отметил Сергей Гуляев, представитель компании «АСК-Колор».

Иван Ключников,

генеральный директор холдинга «Алтайлес»:

Нужно возрождать культуру использования дерева. Этот материал практичен, экологичен и главное — доступен. В последние годы тренд на использование дерева, как основного строительного материала, усиливается. Загородный образ жизни становится все более популярным. Домик для белочки — это одновременно украшение Барнаульского зоопарка, подарок горожанам, и в то же время напоминание: используйте натуральные материалы. Россия — лесная страна. И мы должны пользоваться продукцией лесного комплекса.

Участники проекта:

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Фото, видео пресс-службы холдинга «Алтайлес»