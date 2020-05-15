Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 мая 28°C
388

В барнаульской больнице начал работать дорогостоящий аппарат ИВЛ, подаренный компанией «Союз»

В барнаульской клинической больнице № 11 установили новый аппарат для искусственной вентиляции легких. Медицинская техника обошлась строительной компании «Союз» в 3,5 млн рублей.

Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Новый аппарат ИВЛ в барнаульской клинической больнице №11.
Анна Зайкова.

Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин решил на собственном примере показать важность выполнения противоэпидемиологических норм.

Главный врач Андрей Коломиец объясняет, что реанимацию на шесть коек для детей открывали в экстренном режиме. Трудности были колоссальные как с лекарствами, так и с оборудованием.

Андрей Коломиец,
главный врач клинической больницы № 11:

— Мне позвонил Владимир Отмашкин и поинтересовался нашими проблемами. После того как узнал, что оборудования не хватает, сказал, что готов купить аппарат ИВЛ. Свое обещание он исполнил через месяц. Я был поражен, когда узнал цену. Обычный аппарат стоит 1,5−2 млн рублей, а этот — более 3,5 млн. Мы ценим, что Владимир Отмашкин сделал это по собственной инициативе.

Используя аппарат ИВЛ, который подарила компания, можно оказать помощь как ребенку (весом от 5 кг), так и взрослому человеку любой комплекции.

Александр Чакин, врач-анестезиолог.
Александр Чакин, врач-анестезиолог.
Анна Зайкова.

Александр Чакин,
врач-анестезиолог:

— Аппарат ИВЛ необходим при воспалении, а также легочных патологиях. Он насыщает организм кислородом, помогает восстановить дыхание. Преимущество этого аппарата в том, что он автоматизирован. Старые мы настраивали вручную.

Подчеркнем, что у компании «Союз» давние партнерские связи с больницами города. Это не первый случай, когда Владимир Отмашкин помогает медицинским учреждениям.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость