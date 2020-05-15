В барнаульской больнице начал работать дорогостоящий аппарат ИВЛ, подаренный компанией «Союз»

Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин решил на собственном примере показать важность выполнения противоэпидемиологических норм.

Главный врач Андрей Коломиец объясняет, что реанимацию на шесть коек для детей открывали в экстренном режиме. Трудности были колоссальные как с лекарствами, так и с оборудованием.

Андрей Коломиец,

главный врач клинической больницы № 11:

— Мне позвонил Владимир Отмашкин и поинтересовался нашими проблемами. После того как узнал, что оборудования не хватает, сказал, что готов купить аппарат ИВЛ. Свое обещание он исполнил через месяц. Я был поражен, когда узнал цену. Обычный аппарат стоит 1,5−2 млн рублей, а этот — более 3,5 млн. Мы ценим, что Владимир Отмашкин сделал это по собственной инициативе.

Используя аппарат ИВЛ, который подарила компания, можно оказать помощь как ребенку (весом от 5 кг), так и взрослому человеку любой комплекции.

Александр Чакин , врач-анестезиолог. Анна Зайкова.

Александр Чакин,

врач-анестезиолог:

— Аппарат ИВЛ необходим при воспалении, а также легочных патологиях. Он насыщает организм кислородом, помогает восстановить дыхание. Преимущество этого аппарата в том, что он автоматизирован. Старые мы настраивали вручную.

Подчеркнем, что у компании «Союз» давние партнерские связи с больницами города. Это не первый случай, когда Владимир Отмашкин помогает медицинским учреждениям.