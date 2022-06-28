В барнаульской «Лесной сказке» отметят татаро-башкирский Сабантуй

В барнаульском парке «Лесная сказка» 2 июля отметят национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй. Об этом сообщили в городской мэрии.

Тюркский праздник посветят Году культурного наследия народов России и 85-летию Алтайского края. По традиции в нем примут участие не только татары и башкиры, но и представители других национальностей, жители и гости Алтайского края.

Из-за пандемии Сабантуй последний раз отмечали в 2019 году.