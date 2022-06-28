28 июня
Промышленность Алтая
﻿
Жизнь

Патронный завод в Барнауле сократил почти 100 человек

Работу на патронном заводе приостановили на фоне антироссийских санкций. Изначально планировалось сократить более 300 сотрудников.

Барнаульский патронный завод.
Барнаульский патронный завод.
bszholding.ru

Для попавших под сокращение рабочих создали консультационный пункт центра занятости. Ранее altapress.ru сообщал, что предприятие ведет успешные переговоры со всеми крупными заводами Барнаула и Алтайского края, чтобы трудоустроить своих сотрудников.

По словам Надежды Капуры, начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения, на БПЗ ситуация находится под контролем.

Ранее предприятие сообщало о намерении высвободить 300 человек, но уведомления получили меньше сотрудников. Порядка 105 человек уже приняли решение о переходе на новые места работы, — сообщила она на пресс-конференции.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость