Патронный завод в Барнауле сократил почти 100 человек

Работу на патронном заводе приостановили на фоне антироссийских санкций. Изначально планировалось сократить более 300 сотрудников.

Для попавших под сокращение рабочих создали консультационный пункт центра занятости. Ранее altapress.ru сообщал, что предприятие ведет успешные переговоры со всеми крупными заводами Барнаула и Алтайского края, чтобы трудоустроить своих сотрудников.

По словам Надежды Капуры, начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения, на БПЗ ситуация находится под контролем.