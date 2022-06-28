Патронный завод в Барнауле сократил почти 100 человек

Для попавших под сокращение рабочих создали консультационный пункт центра занятости. Ранее altapress.ru сообщал, что предприятие ведет успешные переговоры со всеми крупными заводами Барнаула и Алтайского края, чтобы трудоустроить своих сотрудников.
По словам Надежды Капуры, начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения, на БПЗ ситуация находится под контролем.
Ранее предприятие сообщало о намерении высвободить 300 человек, но уведомления получили меньше сотрудников. Порядка 105 человек уже приняли решение о переходе на новые места работы, — сообщила она на пресс-конференции.