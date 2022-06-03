Уже 10 предприятий предложили вакансии попавшим под сокращение работникам Барнаульского патронного завода

Для работников Барнаульского патронного завода открыли консультационный пункт кадрового центра «Работа России», сообщили в правительстве Алтайского края. Таким образом власти дали понять, что не оставят попавших под сокращение заводчан без работы.

С 1 июня на предприятии действует консультационный пункт службы занятости. Будут проводиться ярмарки вакансий и консультации с привлечением представителей предприятий Алтайского края.

Одна уже прошла. Представители 10 предприятий края предложили работникам варианты трудоустройства, в том числе перераспределение на такие же крупные промышленные производства.

Напомним, что сокращение около 400 человек потребовалось в связи с ограничением экспорта продукции.

Барнаульский патронный завод входит в ХК «Барнаульский станкостроительный завод».