Уже 10 предприятий предложили вакансии попавшим под сокращение работникам Барнаульского патронного завода

С 1 июня на предприятии действует консультационный пункт службы занятости. Будут проводиться ярмарки вакансий и консультации с привлечением представителей предприятий Алтайского края.
Одна уже прошла. Представители 10 предприятий края предложили работникам варианты трудоустройства, в том числе перераспределение на такие же крупные промышленные производства.
Напомним, что сокращение около 400 человек потребовалось в связи с ограничением экспорта продукции.
Барнаульский патронный завод входит в ХК «Барнаульский станкостроительный завод».