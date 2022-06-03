3 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Уже 10 предприятий предложили вакансии попавшим под сокращение работникам Барнаульского патронного завода

Для работников Барнаульского патронного завода открыли консультационный пункт кадрового центра «Работа России», сообщили в правительстве Алтайского края. Таким образом власти дали понять, что не оставят попавших под сокращение заводчан без работы.

Барнаульский патронный завод.
Барнаульский патронный завод.
bszholding.ru

С 1 июня на предприятии действует консультационный пункт службы занятости. Будут проводиться ярмарки вакансий и консультации с привлечением представителей предприятий Алтайского края.

Одна уже прошла. Представители 10 предприятий края предложили работникам варианты трудоустройства, в том числе перераспределение на такие же крупные промышленные производства.

Напомним, что сокращение около 400 человек потребовалось в связи с ограничением экспорта продукции.

Барнаульский патронный завод входит в ХК «Барнаульский станкостроительный завод».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость