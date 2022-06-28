Крупное алтайское предприятие-экспортер из-за санкций сократило производство на 50%

Алтайский завод «Кучуксульфат», входящий в сотню крупнейших налогоплательщиков края, существенно сократил производство сульфата натрия. Причиной стал отказ от его продукции крупных иностранных покупателей, сообщил Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая. Он также прокомментировал ситуацию в целом по алтайской промышленности.

Они продержатся

По данным руководителя Союза промышленников, производство сульфата натрия на «Кучуксульфате» сократилось на 50%. Но причины этого — не изъятие акций у частных акционеров завода в пользу государства по иску Генпрокуратуры (о чем altapress.ru не раз писал).

«Отказались от сульфата натрия компании Henkel и Procter&Gamble, самые крупные его потребители, которым „Кучуксульфат“ сбывал 70% своей продукции», — объяснил причины спада Мещеряков.

Тем не менее зарплату работникам на заводе не снизили и планов сокращения персонала у него нет. «Это же предприятие с огромной маржинальностью, у него рентабельность — около 70%, и очень хорошие запасы. Понятно, что они продержатся», — сказал эксперт.

Новый собственник акций — Федеральное агентство по управлению госимуществом — пока никаких действий по смене руководства на «Кучуксульфате» не предпринимал, также отметил он.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Секрет устойчивости

И все же «Кучуксульфат», а также Барнаульский станкостроительный завод (о котором altapress.ru сообщал раньше) — единственные предприятия в Алтайском крае, заявившие о резком спаде.

В целом промышленность края за пять месяцев тревожного 2022 года продемонстрировала рост: более 102% в физическом объеме. Из 26 видов экономической деятельности объемы увеличили 18, и только восемь — снизили.

«Мы считаем, что полугодие пройдем с индексом промышленного производства более 100%", — сказал Виктор Мещеряков.

Виктор Мещеряков. Анна Зайкова

Устойчивость алтайской промышленности к санкциям руководитель СПА объясняет так. Во-первых, предприятия региона, в основном, работают на внутренний рынок — экспортная составляющая у них незначительная: 3−4% от объема.

Во-вторых, наши заводы слабо включены в цепочки поставок для автомобилестроения, добычи нефти, газа и угля — отраслей, где сокращение уже произошло.

«Около 35% в общем объеме производства продукции региона занимает пищевая и перерабатывающая промышленность. И здесь мы никогда не просядем, потому что человеку каждый день требуется пища», — сказал спикер.

Тем не менее Виктор Мещеряков считает весьма вероятным спад на ряде предприятий в будущем. Он не исключил, например, что это произойдет в вагоностроении (хотя за пять месяцев оно подросло на 35%).

Возможно сокращение производства и на «Алтай-коксе», хотя в общем объеме это будет небольшое снижение, оптимистично сказал руководитель СПА.

Барнаульский патронный завод. bszholding.ru

Визит на проблемное предприятие

Сохраняют оптимизм и краевые власти. Надежда Капура, начальник управления края по труду и занятости, назвала ситуацию на рынке труда стабильной — по крайней мере в ближайшие три-четыре месяца.

«"Массовых сокращений в Алтайском крае не предполагается, в простое находится 270 человек, что не превышает среднемноголетнее значение на данный период. На 1 июня принято на работу больше, чем уволено», — сообщила Капура.

Два предприятия — «Алтайвагон» и «Русская кожа-Алтай» — подали заявки на получение субсидии для организацию у себя временных работ, что позволит не сокращать персонал и переждать трудное время. Общий размер субсидий для них — 53 млн рублей.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

Что касается «Барнаульского патронного завода», поначалу намеревавшегося сократить 300 человек, то официально он сообщил о предстоящем высвобождении 98 работников. Их готовы принять 10 других предприятий.

Вообще же, патронный завод сейчас — объект довольно пристального внимания властей.

На заводе создали консультационный пункт барнаульской службы занятости и, к тому же, здесь побывал руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков. С руководством завода он провел совещание и обговорил, что транслировать на федеральный уровень, чтобы исправить ситуацию.