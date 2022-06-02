«Откровенная конфискация». Апелляционный суд вынес решение по делу алтайского завода «Кучуксульфат»

Решение о передаче государству акций 100% завода «Кучуксульфат», находившихся во владении частных лиц, вынесенное в Алтайском крае, подтвердил арбитражный апелляционный суд в Томске. Изъятия акций требовала Генеральная прокуратура РФ, усмотревшая нарушения при приватизации предприятия, произошедшей 30 лет назад. Акционеры, вложившие в бизнес миллиарды рублей, с решением суда не согласны.

Предыстория

Генпрокуратура считала, что Кучукский сульфатный завод (поселок Степное озеро Благовещенского района) приватизировали 30 лет назад незаконно. Но ведомство узнало об этом только в 2021 году. Поэтому сроки исковой давности следует отсчитывать от этой даты.

Ведомство потребовало в суде изъять в пользу государства 100% акций, несмотря на то, что основные акционеры купили ценные бумаги спустя несколько лет после приватизации — и уже на вторичном рынке.

Арбитражный суд края требования прокуратуры удовлетворил — и его решение устоялось в следующей инстанции. Информация об этом имеется в картотеке Седьмого арбитражного апелляционного суда 30 мая. Мотивировочная же часть решения пока не опубликована.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Мнение акционеров

Акционеры с этим решением, как и раньше, не согласны и будут обжаловать решение.

«Отметим, что акционеры общества — это физические лица (36 человек) и одно юрлицо, которые не участвовали в приватизации, приобрели акции законным способом на вторичном свободном рынке либо получили их в наследство. Они считают себя добросовестными владельцами, которые вкладывали большие средства в развитие завода и моногорода Степное озеро, поэтому не согласны с решением апелляционной инстанции и считают его откровенной конфискацией законного имущества. Часть собственников уже подали кассационную жалобу в вышестоящий суд», — прокомментировали в пресс-службе «Кучуксульфата».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Мнение сообщества

Надо сказать, что тему пересмотра итогов приватизации и отмены сделок, совершенных 10−25 лет назад, недавно поднял российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе о проблемах бизнеса.

Титов заявил, что неопределенность срока исковой давности дает госорганам возможность оспорить сделку, заключенную еще в рамках приватизации 1990-х годов, и это «крайне негативно сказывается на деловом климате».

Российские юристы тоже оценивают подобную практику негативно.

К примеру, партнер коллегии адвокатов Delcredere Максим Степанчук констатировал, что арбитражные суды продолжают рассматривать дела, в которых у собственников изымается имущество, причем «без какой-либо компенсации, в связи с тем, что приватизация якобы проводилась незаконно».

«Коммерсантъ» приводит в пример судебное дело «Кучуксульфата». «Такое решение «подрывает доверие бизнеса, и рано или поздно у предпринимателей возникнет вопрос, стоит ли покупать недвижимость у государства», — отметила юрист Анастасия Рогулина.