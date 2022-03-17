Национализация. Акционеры «Кучуксульфата» проиграли спор с Генпрокуратурой об изъятии акций

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требование Генеральной прокуратуры России о передаче государству акций завода «Кучуксульфат», находящихся во владении частных лиц. В пресс-службе «Кучуксульфата» сообщили, что акционеры считают решение незаконным и намерены подать жалобу в вышестоящую судебную инстанцию.

С чего началось

Генпрокуратура России подала иск 20 октября 2021 года. Она просила истребовать из чужого незаконного владения акции «Кучуксульфата» и передать их государству — в конечном итоге речь шла о передаче государству всего 100-процентного пакета.

Решение вынесено 14 марта — суд удовлетворил требования ведомства. Один из слушателей, присутствоваших на суде, рассказал altapress.ru, что заседание продолжалось до позднего вечера.

Информацию о том, что решение вынесено, и оно не в пользу акционеров, подтвердили в пресс-службе предприятия. В картотеке арбитража прочитать какую-либо информацию об этом невозможно — сайт суда уже около суток не работает.

Для справки: акционерами «Кучуксульфата» являются два юрлица — «Капок инвестмент лимитед» и барнаульская фирма «Кортес» — и группа физических лиц.

Аргументы сторон

Главный аргумент Генпрокуратуры — 30 лет назад Кучукский сульфатный завод приватизировали незаконно, но ведомство узнало об этом только в 2021 году.

Акционеры, со своей стороны, утверждали, что нарушений не было (они предоставили документы, подтверждающие законность приватизации) и, кроме этого, сами они купили акции уже после того, как предприятие прошло приватизацию.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Жители Степного озера (поселка в Благовещенском районе, где базируется завод) как минимум трижды выходили на митинги и просили президента РФ оказать содействие в разрешении ситуации. Они опасались, что удовлетворение иска приведет к негативным последствиями.

Но, очевидно, на судей это не повлияло.

Комментарии «Кучуксульфата»

Ирина Володина, руководитель юридического департамента «Кучуксульфата», считает, что решение суда незаконное, оно принято в полном противоречии с фактическими материалами дела и за пределами срока исковой давности.

«Ответчики будут обжаловать это решение в апелляционную инстанцию», — сообщила Володина.

«Кучуксульфат». www.kuchuk.ru

Дмитрий Горюнов, директор «Кучуксульфата», полагает, что такое решение не облегчит жизнь предприятия, которое сегодня испытывает трудности.

«В это непростое время, связанное с санкционным давлением на экономику России, „Кучуксульфат“, как экспортоориентированное предприятие и так испытывает сложности: за счет сокращения экспорта общий объем производства и отгрузки снизился более чем на 30%, и это явно не предел», — сказал гендиректор.

В то же время Горюнов сказал, что зарплату работникам будут выплачивать в полном объеме — пока действует старый орган управления предприятием.

Более подробно напишем о процессе после публикации полного судебного решения в картотеке арбитража.