В Алтайском крае запускают первый промышленный технопарк. Что происходит с остальными?

Основные работы на площадке завершены, теперь объект готовят к открытию. Напомним, рубцовский технопарк построен не с нуля. Он базируется на территории некогда богатого и мощного завода автотракторного электрооборудования.
В былые годы предприятие федерального значения практически полностью обеспечивало огромную страну генераторами и карбюраторами. Однако, как и другие мастодонты промышленности, завод не пережил тяжелые перестроечные годы.
Площадь технопарка составит 15 тыс. кв. м. Здесь будет основной производственный корпус площадью 11 тыс. кв метров, плюс офисно-бытовые помещения.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтая:
Технопарки несомненно принесут пользу, здесь даже нет никаких сомнений. На площадке в Рубцовске будут размещаться минимум пять резидентов, которые планируют производить запасные части для сельхозтехники. Это идея была горячо принята Минпромторгом России, потому что отечественных запчастей в стране действительно не хватает.
Ранее сообщалось, что проект «Юг Алтая» реализован при участии федерального бюджета (500 млн рублей) и частного инвестора. Рубцовский завод запсных частей вложил в него более 230 млн рублей.
Что с остальными технопарками
В настоящий момент известно о том, что еще один проект технопарка в Алтайском рае поддержан на федеральном уровне в размере 500 млн рублей. Речь идет о расширении производства лекарств в Бийске. Соинвестором здесь выступает местное предприятие «Алтайвитамины».
По словам Виктора Мещерякова, подробные планы относительно этого технопарка завод еще не сформировал.
Нет окончательного решения и по технопарку в Барнауле, который проектируется на площадке Барнаульского моторного завода. Ранее Татьяна Филидова, занимающаяся этим проектом, рассказала, в чем особенность подобных структур, и как они могут помочь алтайским промышленникам.
«С появлением технопарков небольшие производители нашего города получат возможность организовать производство в комфортных цехах, где у рабочих будут зоны отдыха и раздевалки с человеческими условиями. Компаниям, работающим на территории технопарка, нужно будет думать только о производстве, заниматься тем, что они делают профессионально», — отметила Татьяна Филидова.
По ее словам, управляющая компания технопарков может взять на себя задачи в области маркетинга и PR, оформление господдержки и составление по ней отчетов, подбор и аттестацию персонала, вопросы по охране труда и многое другое.
О том, как переживает санкции алтайская промышленность, читайте 25 мая в специальном номере «Свободного курса», посвященного импортозамещению.