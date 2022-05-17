В Алтайском крае запускают первый промышленный технопарк. Что происходит с остальными?

В конце мая в Рубцовске начнет свою работу технопарк «Юг Алтая», на площадку которого уже зашли первые резиденты. Об этом altapress.ru сообщил исполнительный директор регионального союза промышленников Виктор Мещеряков.

Основные работы на площадке завершены, теперь объект готовят к открытию. Напомним, рубцовский технопарк построен не с нуля. Он базируется на территории некогда богатого и мощного завода автотракторного электрооборудования.

В былые годы предприятие федерального значения практически полностью обеспечивало огромную страну генераторами и карбюраторами. Однако, как и другие мастодонты промышленности, завод не пережил тяжелые перестроечные годы.

Площадь технопарка составит 15 тыс. кв. м. Здесь будет основной производственный корпус площадью 11 тыс. кв метров, плюс офисно-бытовые помещения.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтая:

Технопарки несомненно принесут пользу, здесь даже нет никаких сомнений. На площадке в Рубцовске будут размещаться минимум пять резидентов, которые планируют производить запасные части для сельхозтехники. Это идея была горячо принята Минпромторгом России, потому что отечественных запчастей в стране действительно не хватает.

Строительство технопарка в Рубцовске. Сентябрь 2021 года. Ирина Пергаева

Ранее сообщалось, что проект «Юг Алтая» реализован при участии федерального бюджета (500 млн рублей) и частного инвестора. Рубцовский завод запсных частей вложил в него более 230 млн рублей.

Что с остальными технопарками

В настоящий момент известно о том, что еще один проект технопарка в Алтайском рае поддержан на федеральном уровне в размере 500 млн рублей. Речь идет о расширении производства лекарств в Бийске. Соинвестором здесь выступает местное предприятие «Алтайвитамины».

По словам Виктора Мещерякова, подробные планы относительно этого технопарка завод еще не сформировал.

Нет окончательного решения и по технопарку в Барнауле, который проектируется на площадке Барнаульского моторного завода. Ранее Татьяна Филидова, занимающаяся этим проектом, рассказала, в чем особенность подобных структур, и как они могут помочь алтайским промышленникам.

«Алтайский моторный завод» покажет все свои двигатели за 60 лет. «Алтайский моторный завод».

«С появлением технопарков небольшие производители нашего города получат возможность организовать производство в комфортных цехах, где у рабочих будут зоны отдыха и раздевалки с человеческими условиями. Компаниям, работающим на территории технопарка, нужно будет думать только о производстве, заниматься тем, что они делают профессионально», — отметила Татьяна Филидова.

По ее словам, управляющая компания технопарков может взять на себя задачи в области маркетинга и PR, оформление господдержки и составление по ней отчетов, подбор и аттестацию персонала, вопросы по охране труда и многое другое.

О том, как переживает санкции алтайская промышленность, читайте 25 мая в специальном номере «Свободного курса», посвященного импортозамещению.