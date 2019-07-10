В Барнаульскую агломерацию вошел новый район

По словам Дугина, главная цель создания агломерации — это поддержание высокого уровня жизни населения.

Десять лет назад в агломерацию объединились Барнаул, Новоалтайск и Первомайский район. На момент подписания соглашения численность Барнаульской агломерации составляла 812,9 тысяч человек — более трети населения Алтайского края. Общая площадь территории — 4590,8 кв. км.

«Сегодняшнее подписание соглашений позволит наладить более тесную работу в различных сферах, с целью обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни населения наших муниципальных образований», — сказал Сергей Дугин.

В агломерации, по мнению главы Барнаула, жителям доступны, например, более широкие, чем в отдельно взятом муниципалитете, возможности в выборе работы, а также разные услуги.

Барнаульская агломерация входит в число 16 пилотных агломераций России.