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19 ноября
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Жизнь

В Башкирии придумали, как уменьшить рост заболеваемости от коронавируса во время новогодних гуляний

В республике планируют увеличить количество ледовых городков для зимних развлечений, говорится на информационном портале «РБК». Так в одном месте не будет скапливаться большое количество людей.

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Региональные власти уверены, что таким образом удастся минимизировать рост заболеваемости в новогодние праздники. В добавок все мероприятия будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением дистанции и обязательным использованием средств индивидуальной защиты

«Из-за пандемии в этом году необходимо сделать больше городков, чем в прошлом, предусмотреть обустройство их во дворах жилых домов. Нельзя допустить, чтобы празднования были сосредоточены только в центре города. Празднования и мероприятия развлекательного характера, которые могли бы заинтересовать граждан, нужно организовывать в разных частях города», — сказал вице-премьер правительства, министр ЖКХ Борис Беляев на совещании с главами администраций муниципальных образований накануне.

В министерстве ЖКХ Башкирии уже порекомендовали администрациям городов и районов приступить к возведению городков. Их обустройство планируется завершить к 10 декабря.

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