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Жизнь

В Белокурихе найдена первая бутылка с сотней долларов от «Орла и решки»

Жители Белокурихи нашли бутылку с сотней долларов, которую спрятали ведущие трэвел-шоу «Орел и решка», рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

"Орел и решка". 100 долларов в бутылке.
"Орел и решка". 100 долларов в бутылке.
vk.com/barneos22.

О своей находке молодые люди расказали в соцсети.

«Мы ухватили фортуну за хвост. Я только что из душа — с мокрой головой и в пижаме, включаем на минуточку, спустя 30 минут после начала передачи, и показывают ту самую бутылку», — рассказала девушка.

Решили поехать ради забавы. «Это просто нереально… спустя столько времени найти бутылку, тем более снега у нас в этом году очень много и уже было почти 20:00 — а это темень темная», — добавила она.

Кроме того, на указанном в передаче месте было много людей, которые искали заветную бутылку. Это еще больше уменьшало шансы на успех.

«Спасибо мужу. Если бы не его длинные руки, до лета пришлось бы ждать. Мы сделали это», — отметила жительница Белокурихи.

Напомним, в новом сезоне трэвел-шоу «Орел и Решка. Россия» ведущие посетили Алтайский край. В регионе они спрятали пять бутылок с деньгами, в каждой 100 долларов. Осталось еще четыре.

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