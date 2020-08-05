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5 августа
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Жизнь

В Белокуриху привезли капсулу с великими православными святынями

Капсула с частицей покрова Божией Матери и ризы праведного Иосифа Обручника появится в храме Сергия Радонежского, который построят в Белокурихе. Об этом сообщил официальный сайт города-курорта.

В Белокуриху привезли православные святыни.
В Белокуриху привезли православные святыни.
http://belokuriha-gorod.ru/

Реликвии для храма передал известный журналист, экскурсовод на Святой Земле Григорий Пенкнович. Пока идут подготовительные работы к строительству храма, святыни будут находиться в соборе во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона.

В Белокуриху привезли православные святыни.
В Белокуриху привезли православные святыни.
belokuriha-gorod.ru/

Ранее они хранились в монастырях Западной Европы. Сначала на севере Франции — в женском монастыре под городом Лилль. После принятия французским правительством антиклерикальных законов монахини были вынуждены покинуть страну и в 1883 году основали монастырь у города Лессин в Бельгии.

В 1942 году в условиях оккупации монастырь прекратил существование, и все реликвии увезли в Германию. Потом содержимое часовни распродали наследниками через продавцов объектов искусства и антиквариата.

Часть их выкупили и передали на Алтай.

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