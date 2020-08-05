В Белокуриху привезли капсулу с великими православными святынями

Реликвии для храма передал известный журналист, экскурсовод на Святой Земле Григорий Пенкнович. Пока идут подготовительные работы к строительству храма, святыни будут находиться в соборе во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона.
Ранее они хранились в монастырях Западной Европы. Сначала на севере Франции — в женском монастыре под городом Лилль. После принятия французским правительством антиклерикальных законов монахини были вынуждены покинуть страну и в 1883 году основали монастырь у города Лессин в Бельгии.
В 1942 году в условиях оккупации монастырь прекратил существование, и все реликвии увезли в Германию. Потом содержимое часовни распродали наследниками через продавцов объектов искусства и антиквариата.
Часть их выкупили и передали на Алтай.