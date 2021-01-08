В Бердске прорвалась канализация, забитая новогодними салатами и медицинскими масками

ЧП произошло вечером 6 января в Бердске. Всю улицу, на которой лопнула канализация, затопило фекалиями.
Один из ликвидаторов аварии рассказал, что труба оказалась забитой на протяжении 30 метров.
После того, как коммунальщикам удалось вычистить улицу, они вытащили из трубы масштабные засоры — оказалось, что канализация была наполнена новогодними салатами и бытовыми отходами, в том числе медицинскими масками.
Уточняется, что подобные аварии в Бердске происходят регулярно. Для одного коллектора в частном секторе мэр города даже пообещал построить бетонный саркофаг.