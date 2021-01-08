Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Бердске прорвалась канализация, забитая новогодними салатами и медицинскими масками

Сибирские коммунальщики ликвидировали последствия разорвавшейся трубы канализации. Люди забили ее остатками новогодних салатов и медицинскими масками, пишет «Тайга. инфо».

Салат "Оливье".
Салат "Оливье".
из открытых источников в интернете

ЧП произошло вечером 6 января в Бердске. Всю улицу, на которой лопнула канализация, затопило фекалиями.

Один из ликвидаторов аварии рассказал, что труба оказалась забитой на протяжении 30 метров.

После того, как коммунальщикам удалось вычистить улицу, они вытащили из трубы масштабные засоры — оказалось, что канализация была наполнена новогодними салатами и бытовыми отходами, в том числе медицинскими масками.

Уточняется, что подобные аварии в Бердске происходят регулярно. Для одного коллектора в частном секторе мэр города даже пообещал построить бетонный саркофаг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость