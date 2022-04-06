В Бийске арестовали водителя, который по пьяни сбил насмерть девушку на переходе

В Алтайском крае отправили под стражу мужчину, сбившего насмерть 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Бийске вечером 1 апреля — на перекрестке улиц Матросова и Чайковского.

«Подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем MAZDA CX-5, двигался по проезжей части. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил переходившую дорогу 16-летнюю девушку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте ДТП», — рассказали в ведомстве.

В отношении 58-летнего бийчанина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Судя по видео с камеры наблюдения, водитель сбил и протащил по дороге девушку, которая возвращалась домой с учебы.

Мужчина пояснил, что не заметил погибшую. В полиции уточнили, что на ее одежде имелись светоотражающие элементы, при этом работали уличные фонари.

Жителю Бийска грозит до 12 лет лишения свободы за «нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».