В Бийске бездомные собаки окрепли, превратились в свору и вскоре получат подкрепление

Свора бездомных собак выросла в бийском микрорайоне Зеленый клин — эту территорию они посчитали своей вотчиной примерно с осени 2020 года.
«Они подросли и превратились в свору, которая представляет угрозу», — рассказали местные жители.
Бийчане отметили, что обращались в разные инстанции, но везде получали отказ в помощи.
Между тем, по их словам, проблема весьма реальная. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.
«Такими темпами скоро второе поколение у собачек появится», — полагают бийчане, что стая вскоре начнет расширяться в прогрессии.
В комментариях к записи предложили «провести отстрел бродячей стаи, пока в действительности не размножились». Впрочем, законом это запрещено.
Есть и другой вариант — поймать, стерилизовать и выпустить обратно с биркой на ухе. Однако, по мнению жителей, это не сыграет особой роли с точки зрения безопасности.
«Как будто есть разница, какая стая будет рвать ребенка, стерилизованная или фертильная», — подметили в комментариях, назвав лишь один плюс в гормональном подавлении собак — «стая хотя бы не изнасилует».