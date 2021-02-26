В Бийске бездомные собаки окрепли, превратились в свору и вскоре получат подкрепление

Жители Бийска продолжают жаловаться на стаю бездомных собак, которые кидаются на людей, рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Свора бездомных собак выросла в бийском микрорайоне Зеленый клин — эту территорию они посчитали своей вотчиной примерно с осени 2020 года.

«Они подросли и превратились в свору, которая представляет угрозу», — рассказали местные жители.

Бийчане отметили, что обращались в разные инстанции, но везде получали отказ в помощи.

Между тем, по их словам, проблема весьма реальная. В некоторых случаях сквозь стаю трудно пробиться взрослому человеку, а ребенку и вовсе угрожает реальная опасность.

«Такими темпами скоро второе поколение у собачек появится», — полагают бийчане, что стая вскоре начнет расширяться в прогрессии.

В комментариях к записи предложили «провести отстрел бродячей стаи, пока в действительности не размножились». Впрочем, законом это запрещено.

Есть и другой вариант — поймать, стерилизовать и выпустить обратно с биркой на ухе. Однако, по мнению жителей, это не сыграет особой роли с точки зрения безопасности.