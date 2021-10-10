В Бийске дети выбегали на дорогу и танцевали перед машинами

Житель Бийска отметил, что в субботу ближе к вечеру, 9 октября, группа детей выбегала на дорогу перед машинами и танцевала.
Такое детское веселье явно не доставило радости водителям, которые ехали по улице Стахановская примерно в 17:00.
«Уважаемые родители, следите за своими детьми и объясните им хотя бы самые банальные правила безопасности на улице», — написал бийчанин.
Бийчанин подчеркнул, что такое поведение детей на дороге может создать проблемы и самим несовершеннолетним, и водителям, которые могут не успеть отреагировать на выбежавшего ребенка.
«Доразвлекаются. Сейчас без происшествий, а в следующий раз не повезет», — отметили в комментариях к записи.