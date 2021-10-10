10 октября
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Жизнь

В Бийске дети выбегали на дорогу и танцевали перед машинами

В паблике «Инцидент Бийск» обратились к родителям с просьбой научить детей правилам поведения на дороге, пока не произошла трагедия.

Дети танцевали на дороге в Бийске.
Дети танцевали на дороге в Бийске.
vk.com/incident_22.

Житель Бийска отметил, что в субботу ближе к вечеру, 9 октября, группа детей выбегала на дорогу перед машинами и танцевала.

Такое детское веселье явно не доставило радости водителям, которые ехали по улице Стахановская примерно в 17:00.

«Уважаемые родители, следите за своими детьми и объясните им хотя бы самые банальные правила безопасности на улице», — написал бийчанин.

Бийчанин подчеркнул, что такое поведение детей на дороге может создать проблемы и самим несовершеннолетним, и водителям, которые могут не успеть отреагировать на выбежавшего ребенка.

«Доразвлекаются. Сейчас без происшествий, а в следующий раз не повезет», — отметили в комментариях к записи.

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