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15 января -6°C

В Бийске дочь и внучка выгнали 80-летнюю бабушку жить в подъезде

80-летняя Галина Дюкарева из Бийска вынуждена жить в подъезде после того, как подарила внучке квартиру. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

В Бийске родные выгнали бабушку жить на улице.
В Бийске родные выгнали бабушку жить на улице.
Скриншот видео "Телеканала 360"

Пенсионерка говорит, что внучка попросилась жить у нее, чтобы не тратить деньги на аренду, но вскоре уговорила подарить ей квартиру. Та согласилась и переписала жилье.

После этого, по словам бабушки, последовали побои, крики и унижения. Стычки оборачивались переломами. Тогда Галина Дюкарева ушла в подъезд. Временно ее приютили соседи.

Внучка же сменила дверной замок. Более того, как сообщает «Телеканал 360», родные написали иск в суд — на принудительное выселение пенсионерки. Дочь Галины Дюкаревой, Людмила Цалко, даже жалуется, что бабушка регулярно устраивает пьяные вечеринки, буянит и бьет всю семью.

«И в данный момент я даю интервью, а моя дочь лежит в больнице, в третьей, потому что бабушка в 13-м году нанесла ей инсульт», — говорит она.

Как сообщила юрист Анна Маевская, которая защищает пожилую женщину, теперь пенсионерке приходится ездить в Барнаул, чтобы доказать свою вменяемость и правоту. Прошло уже шесть заседаний суда, но финала так и не предвидится.

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