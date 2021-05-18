В Бийске «египетская буря» потрепала провода, деревья и машины

Бийск во вторник, 18 мая, накрыла пыльная буря как в пустыне, которая обрывала провода и валила деревья, пишет « Бийский рабочий ».

Синоптики обещали грозу, однако дождик лишь немного покапал, а на смену пришел ветер, поднявший в воздух тонны песка и пыли.

«Порывы ветра оборвали провода в нескольких районах Бийска. В Заречье из-за этого даже встали трамваи», — отмечает издание.

За городом на трассе Бийск — Барнаул и вовсе разгулялся настоящий песчаный апокалипсис — водители даже остановились, чтобы переждать напасть.

Как сообщают в паблике drom22_biysk, во дворе на улице Воинов-Интернационалистов дерево помяло припаркованную машину.

«Дерево упало на автомобиль. Вопрос: куда звонить что делать и кто за это будет отвечать?» — интересуются местные жители.

В комментариях отметили, что спрашивать нужно у управляющей компании. Однако указали и на то, что машина стояла «на газоне под деревом».