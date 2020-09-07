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Жизнь

В Бийске из окна на головы прохожих выбросили раковину, стул и женскую сумочку

Жители наукограда стали свидетелями того, как из окна квартиры на втором этаже выбрасывают раковину, стул и женскую сумочку. Они выдвинули версии, что инцидент произошел на почве ревности или дележа квадратных метров.

Дождь. Стул.
Дождь. Стул.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0,part from original

«Берегите ваши головы», — пишет «Инцидент. Бийск», где было опубликовано это видео. Прохожие вызвали полицию и МЧС.

Комментаторы паблика начали острить и возмущаться.

«В Италии тоже есть такая традиция выбрасывать старые ненужные вещи из окна». «На почве пьянства и алкоголизма. Люди — существа хрупкие и нежные. Кто-то не выдерживает напора жизни и погибает». «А женщина следом не полетела?»

Впрочем, есть предположение, что хозяйка квартиры состоит на учете в психдиспансере. У нее произошел очередной срыв. Поэтому она начала выбрасывать из окна весь хлам.

«Все это происходило на моих глазах. Приехали санитары и увезли женщину. Смешного мало», — пишет очевидец.

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