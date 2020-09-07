В Бийске из окна на головы прохожих выбросили раковину, стул и женскую сумочку

«Берегите ваши головы», — пишет «Инцидент. Бийск», где было опубликовано это видео. Прохожие вызвали полицию и МЧС.
Комментаторы паблика начали острить и возмущаться.
«В Италии тоже есть такая традиция выбрасывать старые ненужные вещи из окна». «На почве пьянства и алкоголизма. Люди — существа хрупкие и нежные. Кто-то не выдерживает напора жизни и погибает». «А женщина следом не полетела?»
Впрочем, есть предположение, что хозяйка квартиры состоит на учете в психдиспансере. У нее произошел очередной срыв. Поэтому она начала выбрасывать из окна весь хлам.
«Все это происходило на моих глазах. Приехали санитары и увезли женщину. Смешного мало», — пишет очевидец.