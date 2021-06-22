В Бийске из-за новых ограничений отменили празднование Дня города и салют

В Бийске отменили все массовые мероприятия, посвященные Дню города и Дню молодежи, которые в городе планировали отпраздновать 27 июня. Об этом со ссылкой на городских чиновников сообщает «Бийский рабочий».

В администрации Бийска подтвердили отмену мероприятий, которые должны были состояться в ближайшие выходные. Напомним,