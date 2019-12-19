В Бийске магазинам посоветовали нанять трактор, чтобы люди по снегу не скатывались под колеса

Житель Бийска опубликовал видео, на котором он едет на машине вдоль дома, где на первом этаже расположены магазины. Вход в них в непосредственной близости от дороги.
В какой-то момент пешеход поскальзывается и падает рядом с едущим автомобилем. Встает и кое-как выбирается из скользкой ловушки, присыпанной снегом.
Автор видео возмущается. По его мнению, в следующий раз кто-то может оказаться под колесами.
«Такие организации как „Мария-Ра“, „Новэкс“, „Фармакопейка“, „Шпачек“ и другие. Находящиеся по адресу Муромцевский переулок, 13. Судя по всему, бедствуют, раз не могут себе позволить нанять трактор, чтобы почистить территорию около магазина и посыпать песочком. А если бы он скатился мне под колеса?» — поделился эмоциями водитель.