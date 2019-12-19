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Жизнь

В Бийске магазинам посоветовали нанять трактор, чтобы люди по снегу не скатывались под колеса

Бийчанин в паблике «Инцидент Бийск» поднял вопрос об уборке снега рядом с магазинами крупнейших ритейлеров, чтобы люди были в безопасности.

Бийск. Снег на дороге.
Бийск. Снег на дороге.
Кадр из видео.

Житель Бийска опубликовал видео, на котором он едет на машине вдоль дома, где на первом этаже расположены магазины. Вход в них в непосредственной близости от дороги.

В какой-то момент пешеход поскальзывается и падает рядом с едущим автомобилем. Встает и кое-как выбирается из скользкой ловушки, присыпанной снегом.

Автор видео возмущается. По его мнению, в следующий раз кто-то может оказаться под колесами.

«Такие организации как „Мария-Ра“, „Новэкс“, „Фармакопейка“, „Шпачек“ и другие. Находящиеся по адресу Муромцевский переулок, 13. Судя по всему, бедствуют, раз не могут себе позволить нанять трактор, чтобы почистить территорию около магазина и посыпать песочком. А если бы он скатился мне под колеса?» — поделился эмоциями водитель.

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