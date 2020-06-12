В Бийске мусорные баки установили на детской площадке. Теперь там собаки отдыхают и ждут вкусняшек

На территории, расположенной рядом с домом № 39/1 по улице Красноармейской, установлено пять мусорных баков. Там же детская площадка.
«Обслуживают семь домов. Обращались в УК Алтай и ЖКХ с целью переставить мусорные баки с детской площадки, чтобы дети могли безопасно для своего здоровья проводить время. Ответили отказом», — рассказал местный житель.
В связи с пандемией короновируса все детские сады в Бийске закрыты. Из вариантов, куда можно приводить детей, — площадка возле дома. Участок оборудован — есть качели, песочница.
«В двух метрах от песочницы ароматные мусорные баки, в песочнице ждут собаки. Дети вынуждены играть на проезжей части», — жалуются местные жители.
Также публикуют видео с места события, где и «детки должны гулять, и собачки у нас тут гуляют».