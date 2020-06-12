В Бийске мусорные баки установили на детской площадке. Теперь там собаки отдыхают и ждут вкусняшек

На территории, расположенной рядом с домом № 39/1 по улице Красноармейской, установлено пять мусорных баков. Там же детская площадка.

«Обслуживают семь домов. Обращались в УК Алтай и ЖКХ с целью переставить мусорные баки с детской площадки, чтобы дети могли безопасно для своего здоровья проводить время. Ответили отказом», — рассказал местный житель.