В Бийске начали шить защитные комбинезоны для медиков, чтобы «дышали» и «не дышали»

Как рассказала директор компании «Модес» Елена Самылкина, сейчас спрос на маски упал из-за большого количества производителей, тогда решили освоить новый вид продукции.
«Приступили к производству защитных костюмов, их еще называют противочумными. Обязательно нужно, чтобы был свободным и не мешал работе. Пришлось немало потрудиться», — отметила она.
Новый комбинезон спроектировали на основе другого, который создавал неудобства в работе — капюшон закрывал область лица и ограничивал обзор. Недочеты устранили.
Первый же образец заказчик — одно из учреждений здравоохранения Республики Алтай — одобрил. Тогда предприятие приступило к изготовлению защитных костюмов.
Для комбинезонов используют материал твил, в котором 50% хлопка и 50% полиэстера. Ткань плотная и прочная, и, что важно, материал дышит. Есть водооталкивающая пропитка, поэтому можно обрабатывать антисептиком.
Также выпускают костюмы из более тяжелой ткани оксфорд — это уже 100-процентный полиэстер. В таком «наряде» жарко, но зато есть мощная защита, которая не пропускает не только влагу, но и воздух.