В Бийске начали шить защитные комбинезоны для медиков, чтобы «дышали» и «не дышали»

Как рассказала директор компании «Модес» Елена Самылкина, сейчас спрос на маски упал из-за большого количества производителей, тогда решили освоить новый вид продукции.

«Приступили к производству защитных костюмов, их еще называют противочумными. Обязательно нужно, чтобы был свободным и не мешал работе. Пришлось немало потрудиться», — отметила она.