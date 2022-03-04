В Бийске подростки с автоматом напали на мужчин и забрали имущество

В Алтайском крае двое подростков предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении на двух мужчин, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в октябре 2021 года на одной из улиц Бийска.

«Двое 17-летних жителей совершили разбойное нападение на двух мужчин. Угрожая электропневматическим автоматом похитили у потерпевших имущество на сумму около 2 тысяч рублей и скрылись», — рассказали в ведомстве.

Подростки полностью признали вину. Им грозит до 10 лет лишения свободы за «групповой разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Кроме того, в органы системы профилактики внесли представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений в Бийске.

Ранее в Бийске осудили подростков, раздевших девушку и бутылкой выбивавших деньги.