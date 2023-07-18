Новым руководителем МУ МВД России "Бийское" стал подполковник полиции Сергей Еганян, сообщают в ведомстве. Его представили 17 июля.

Сергей Еганян родился 28 октября 1986 года в Третьяковском районе.

В органах внутренних дел подполковник работает уже почти 20 лет - с 2004 года.

Окончил Барнаульский юридический институт МВД России. После поступил на службу в ОВД по Третьяковскому району на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска. По этому же направлению служил в Змеиногорске с 2011 по 2016 год.

В 2016 году стал замначальника полиции по оперативной работе в Заринске, а затем и начальником. В июле 2021 года возглавил полицию МУ МВД России «Бийское». Имеет ведомственные награды.

До этого должность занимал Иван Языков, которого перевели в Чувашскую Республику на должность замминистра МВД.

Ранее нового руководителя назначили в алтайском следкоме.