В Бийске проезд к дому, где при пожаре погиб человек, вновь перегородили бетонным блоком

В Бийске в центре внимания жителей вновь оказался дом по адресу Васильева, 39, сообщают в паблике « Инцидент Бийск ».

Напомним, пожар произошел в начале декабря 2019 года, сгорела квартира на втором этаже дома. Спасатели быстро прибыли на место, но не смогли заехать во двор. Погиб мужчина, его матери удалось спастись.

«Недолго музыка играла. Печально известный двор Васильева 39, где при пожаре погиб человек вновь перегородили бетонным блоком», — отмечают в паблике.

В комментариях бийчане предложили несколько вариантов, куда этот блок можно засунуть — главное, успеть до того, как может произойти еще какой-нибудь экстренный случай.

Впрочем, нашлось и объяснение «перегородке». Об этом рассказала, судя по всему, местная жительница.

«Правильно. Если водители не понимают, что нарушают ПДД. Мусоровоз проезжает с одной улицы на другую через новые бордюры (которые повредили) — мимо дома, мимо детской площадки (на которой играют дети и которая расположена около тротуара, который водитель считает дорогой). И жители будут ставить блок, чтобы уберечь своих детей. Водитель не желает ездить по правилам», — написала бийчанка.

В ответ на это ей посоветовали жаловаться в администрацию города, чтобы «мусорной компании» выписывали штрафы, а не городить заграждения на проездах.