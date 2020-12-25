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Жизнь

В Бийске прохожие пытались спасти закрытого в машине малыша

Автолюбители выложили в сеть видео, на котором мужчина пытается открыть машину с плачущим малышом. Пост в паблике «Барнаул 22» собрал множество комментариев — читатели раскритиковали родителей.

Ребенок плачет.
Ребенок плачет.
СС0

Выяснилось, что мама оставила малыша на стоянке, а сама ушла в магазин на 10 минут. Все закончилось благополучно.

Тем не менее, мамаша получила порцию критических замечаний.

«И ведь она не в первый раз уже такое делает и сама в этом признается».

«Зачем приводить примеры всем не верящим в то, что с ребенком когда он один в машине что-то может случиться. Уже случилось! Плач ребенка привлёк двух молодых людей, которым, пусть и из лучших побуждений, пришлось „включить“ сигнализацию автомобиля и, может быть, еще больше напугать ребенка».

Однако нашлись комментаторы, которые и защищают мамашу.

«Нас в детстве часто оставляли в машине — и на 20 минут, и на 30 минут, и на час. И ничего — все живые и здоровые. А ещё мы очень любили слушать музыку в машине, пока ходят родители».

Тем не менее, читатели паблика пришли к выводу, что парни — молодцы, не прошли мимо такой неприятной ситуации.

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