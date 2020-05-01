Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Бийске скончался заслуженный машиностроитель России

Бывший генеральный директор бийского завода «Сибприбормаш», почетный гражданин Бийска Александр Черемисин скончался на 67 году в наукограде.

Александр Черемисин.
Александр Черемисин.
Предоставлено газетой "Темп"

Александр Черемисин стал известен после того, как в 1997 году принял завод «Сибприбормаш» под свое управление в сложнейшем финансовом и социально-экономическом положении. Но благодаря точным управленческим решениям он сумел сохранить производственный и кадровый потенциал предприятия, добился значительного роста объемов производства продукции специального назначения и товаров народного потребления.

Также Черемисин уделял огромное внимание родному Бийску. По его инициативе ремонтировались и строились дороги, благоустраивались дворы и улицы. За этом ему было присвоено звание почетного жителя Бийска.

Прощание с Александром Яковлевичем Черемисиным пройдет 3 мая в 11:00 в Покровском храме (гражданская панихида и отпевание), в 13 часов — отъезд на кладбище в село Малоугренево, где будет похоронен промышленник.

Союз промышленников Алтая и ИД «Алтапресс» выражают соболезнования родным и близким покойного.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость