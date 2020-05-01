В Бийске скончался заслуженный машиностроитель России

Александр Черемисин стал известен после того, как в 1997 году принял завод «Сибприбормаш» под свое управление в сложнейшем финансовом и социально-экономическом положении. Но благодаря точным управленческим решениям он сумел сохранить производственный и кадровый потенциал предприятия, добился значительного роста объемов производства продукции специального назначения и товаров народного потребления.

Также Черемисин уделял огромное внимание родному Бийску. По его инициативе ремонтировались и строились дороги, благоустраивались дворы и улицы. За этом ему было присвоено звание почетного жителя Бийска.

Прощание с Александром Яковлевичем Черемисиным пройдет 3 мая в 11:00 в Покровском храме (гражданская панихида и отпевание), в 13 часов — отъезд на кладбище в село Малоугренево, где будет похоронен промышленник.

Союз промышленников Алтая и ИД «Алтапресс» выражают соболезнования родным и близким покойного.