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Жизнь

В Бийске снег убрали вместе с асфальтом, плиткой и поребриками

Житель Бийска пожаловался на коммунальщиков, которые явно перестарались, когда убирали снег во дворе дома, пишут в паблике «Инцидент Бийск».

Убрали снег вместе с асфальтом. Бийск.
Убрали снег вместе с асфальтом. Бийск.
vk.com/incident_22.

Пришла весна. Снег начал таять и дабы предотвратить образование луж многие домкомы начали избавляться от снега и наледи.

«Мой дом не исключение. Но вот что сегодня произошло после чистки трактором нашей придомовой территории! Вопрос остается риторическим: за чей счет банкет», — пишет местный житель.

По его словам, асфальт положили по федеральной программе в 2017 году.

В комментариях к записи бийчанину посоветовали написать жалобу, чтобы управляющую компанию заставили восстановить асфальтное покрытие и бордюры.

«Дело в том, что в нашей стране так сложилось — почти все делают свою работу на отвали. Лишь бы было, а как — не важно», — подметили подписчики паблика.

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