В Бийске снег убрали вместе с асфальтом, плиткой и поребриками

Пришла весна. Снег начал таять и дабы предотвратить образование луж многие домкомы начали избавляться от снега и наледи.
«Мой дом не исключение. Но вот что сегодня произошло после чистки трактором нашей придомовой территории! Вопрос остается риторическим: за чей счет банкет», — пишет местный житель.
По его словам, асфальт положили по федеральной программе в 2017 году.
В комментариях к записи бийчанину посоветовали написать жалобу, чтобы управляющую компанию заставили восстановить асфальтное покрытие и бордюры.
«Дело в том, что в нашей стране так сложилось — почти все делают свою работу на отвали. Лишь бы было, а как — не важно», — подметили подписчики паблика.