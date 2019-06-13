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Жизнь

В Бийске собираются реконструировать стадион и проводят тендер на 7,6 млн рублей

В Бийске планируют реконструировать и модернизировать стадион «Прогресс». Администрация города объявила тендер на проведение проектно-изыскательских работ. Их стоимость оценивается в 7,6 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Документы.
Документы.
СС0.

Ожидается, что проект обновленного стадиона разработают в течение 2019 года, а строительство начнут в 2020.

Планируется, что на стадионе появится крытый каток с искусственным льдом и трибунами на 250 человек. Также построят парковку на 180 машин.

На стадионе устроят спортивное ядро, в которое будет входить футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для легкой атлетики, беговые дорожки, теннисные корты и трибуна на 3 тыс. человек.

На поле установят электронное табло и чашу олимпийского огня.

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