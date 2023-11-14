В Бийске сократили количество трамваев, которые ходят по вечерам

В Бийске проблемы с общественным рельсовым транспортом тянутся с лета. График то отменяют, то восстанавливают. Все дело в ремонте коммунального моста.

Как сообщает "ЧП БИЙСК", горожане жалуются в администрацию на долгое ожидание трамваев, оно затягивается не на минуты, а на часы.

В городском ЖКХ объяснили, что это связано с нехваткой исправного подвижного состава и дефицита квалифицированных работников - водителей трамваев, в вечернее время сокращен выход трамваев на линию.

А также увеличены интервалы прохождения между транспортом. Поэтому расписание, находящееся на остановках, является недействительным.

Ранее бийские общественники предложили запретить движение трамваев по коммунальному мосту.