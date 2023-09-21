21 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Бийске стало не хватать водителей общественного транспорта

В Бийске появился дефицит водителей автобус. Владельцы автопарков сами садятся за руль, сообщает "Бийский рабочий".

Водитель.
Водитель.
unsplash.com

Издание отмечает, что основная причина - выгорание. К водителям от бийчан много претензий и те устают это терпеть. Чаще всего люди жалуются на сотрудников заречных маршрутов.

На линию теперь выходит меньше автобусов, людям приходится ждать их дольше обычного.

"А вы попробуйте поработать так. Едешь, а к тебе люди в состоянии алкогольного опьянения пристают. Или срываются на тебе. Вроде бы и зарплата неплохая, но из-за отношения людей работать в этой сфере уже не хочется", - рассказывают водители.

Ранее в Барнауле конфликт с водителем в автобусе дошел до поножовщины.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость