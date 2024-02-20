21 февраля
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Жизнь

В Бийске стая бродячих собак напала на пожилую женщину

Данную ситуацию глава Следкома России взял на личный контроль.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

"В КУРСЕ 22 | Барнаул" напоминает, что инцидент произошел 18 февраля в Бийске.

Стая бродячих собак напала на пенсионерку, но пожилой женщине удалось от них отбиться.

В Следкоме отметили, что собаки обитают в указанном районе длительное время, при этом мер к их отлову не принимается.

По данному факту завели уголовное дело, доклад о расследовании которого будет представлен председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину.

Ранее сообщались обстоятельства нападения.

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