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Жизнь

В Бийске таинственный зверь ворует домашних кошек и бегает по крышам

В Бийске непонятный хищник держит в страхе жителей поселка Молодежный, сообщает «Бийский рабочий».

Сериалы. "Альф".
Сериалы. "Альф".
СС0.

В поселке таинственным образом начали пропадать домашние кошки.

«Сфотографировать незваного гостя не получилось. Уж слишком быстро он спустился с соседской крыши», — отмечает Бийское телевидение.

Местные жители уверены, что им противостоит явно не кот и не собака. Особенно людей беспокоит лес поблизости.

Не исключено, что к бийчанам наведывается рысь. В частности, некоторые видели похожее животное.

Тем более, подобные факты накануне уже происходили. Например, в селе Ракиты поймали рысь рыболовной сетью.

Эксперты отметили, что в бийских лесах рыси есть, но их мало, однако они могут выходить в населенные пункты в поисках еды.

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