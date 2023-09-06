6 сентября
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Жизнь

В Бийске вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

Накануне в Бийске у памятника воинам, которые погибли во время Великой Отечественной войне, обнаружили сильные повреждения на стеклянных частях.

В Бийске вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны.
В Бийске вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны.
СУ СК по Алтайскому краю

Памятник расположен на ул. героя Советского Союза Васильева.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства и ищут вандалов, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее вандалы повредили значимые памятники в бийском парке Победы.

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