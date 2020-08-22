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Жизнь

В Бийске вандалы снова разрушили новенький бульвар

Бульвар Вали Максимовой в Бийске второй раз за лето подвергся нападению вандалов, пишет «Бийский рабочий».

Бульвар Вали Максимовой в Бийске.
Бульвар Вали Максимовой в Бийске.
www.biwork.ru.

В начале июля неизвестные раскурочили плитку, которой были выложены чаши зеркальных фонтанов, а также разгромили пять лавочек на протяжении всей аллеи парка.

Сейчас, в конце августа, по парковому имуществу снова прошлись. На этот раз в парке сломано несколько заборов и дверных ручек. Местные жители предполагают, что это хулиганят подростки, которые в силу возраста гуляют без присмотра взрослых.

В Бийске от вандалов сразу пострадал и Петровский бульвар, который в несколько этапов ремонтировали в предыдущие годы. При помощи баллончиков с краской вандалы оставили надписи на скамейках, лавочках и брусчатке. В «посланиях» были ругательства и «привет» из Барнаула. Найти вандалов тогда не удалось.

«Бийский рабочий» отмечает, что хотя камеры в парке установлены, разрешение видео не позволяет увеличить изображение настолько, чтобы рассмотреть лица.

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