В Бийске вновь откроется старейшая на Алтае школа

В Бийске завершается реконструкция исторического здания старейшей в крае школы № 4 им. Бианки, пишет « Алтайская правда ». Дети снова зайдут в классы уже после осенних каникул.

Вместо детей в здании школы работают строители и реставраторы. Учащиеся школы № 4 начали учебный год в близлежащих учебных заведениях.

Стоимость реконструкции превысила 35 млн рублей. Строители восстанавливают фасад, возвращают зданию изначальный вид, убирая многослойные набелы. На декоративном фронтоне установят башенные часы, которые не установили во время строительства здания, помешала Первая мировая война. Но в проектной документации они были.

Об окончании реконструкции говорить пока рано. На финальной стадии лишь первый ее этап — вторым предусмотрены внутренние работы. Проекту также предстоит получить одобрение Управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края. Полностью комплекс работ с благоустройством прилегающей улицы Шевченко, до революции именовавшейся Архиерейской, завершится к 2025 году.

Справка

Школа открылась в июле 1911-го и стала зданием Казанского приходского училища. На первом этаже занимались мужские классы, на втором — женские. В 1919-м с приходом советской власти приходские училища объединили с мужской гимназией, и на этой базе открыли первую в Бийском уезде опытно-показательную школу с опытными огородами, мастерскими, общежитием для детей из отдаленных территорий уезда, включавшего в те времена и Республику Алтай. Здесь в 1921 -1922 годах работал учителем биологии и мироздания никому не известный еще Виталий Бианки.