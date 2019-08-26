В Бийске засыхает единственное озеро

Бийчане просят спасти озеро Ковалевское, единственное в черте города. По словам местных жителей, оно уже несколько лет нуждается в помощи, а из-за «равнодушия и бездействия» может высохнуть. Об этом в группе «Бийск» написал один из жителей наукограда.

Необходимо очистить родники озера, чтобы запустить процесс самовосстановления, считает автор поста.

«К сожалению администрация игнорирует обращения горожан, из года в год отвечая отписками или обещаниями, которые не выполняются. Видимо чиновники просто ждут, когда оно засохнет! А ведь это единственное озеро, которое осталось в черте города! Летом тут купаются дети и взрослые, рыбаки ловят рыбу и раков, прилетают и выводят потомство утки», — говорится в сообщении.

Спасение озера Ковалевское будет возможно по нацпроекту «Экология», пишет «Бийский рабочий». Оно включено в проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Экологическая реабилитация будет включать в себя очистку ложа водоема от загрязненных отложений, укрепление берега и дна, высадку водной растительности. Работы должны быть сделаны до 2024 года, но жители не уверены, что водоем доживет до этого времени.