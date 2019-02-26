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Жизнь

В Бийске здание бывшей библиотеки передали под приют православной церкви

Мэрия Бийск согласилась передать церкви два здания на улице Краснооктябрьской, в которых ранее находилась городская библиотека, пишет «Бийский рабочий».

Церковь, религия.
Церковь, религия.
altapress.ru

Речь идет о двух нежилых зданиях площадью 273 и 35 квадратных метров, а также земельном участке, который они занимают. В епархии сообщили, что здесь Русская православная церковь намерена организовать приют для социально малозащищенных граждан.

Просьбу о предоставлении земельного участка и зданий бийская епархия направила еще в декабре 2018 года. Однако решение о безвозмездной передаче депутаты приняли в феврале 2019 года.

Ранее в здании на улице Краснооктябрьской находилась городская библиотека № 2, ее основной специализацией была экологическая тематика. В начале 2017 года из-за сокращений финансирования библиотеку закрыли. А в апреле 2017 года здание вернулось «Централизованная библиотечная система Бийска» в муниципальную собственность, и город был праве распоряжаться ей по своей воле.

В мэрии напомнили, что при заключении договора безвозмездного пользования имуществом, как будет в случае передачи зданий РПЦ, проведение торгов не требуется.

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