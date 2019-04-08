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Жизнь

В Бийске жители многоэтажки заставили съехать из дома «хоспис»

Частный приют для пожилых, на который жаловались жители бийской пятиэтажке на пер. Дружный, 11, экстренно покинул помещение. Это произошло после того, как о «хосписе» рассказали СМИ. Скорее всего, учреждение переедет в частный дом, передает «Бийский рабочий».

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Жители дома не ожидали, что их проблема решится настолько оперативно: в конце марта о ней рассказали местные СМИ, а в начале апреля из квартиры начали выносить койки и другие вещи. Куда именно съехали постояльцы приюта для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — неизвестно.

Напомним, с начала 2019 года в одну из квартир пятиэтажки подвозили пожилых людей. Из нее доносились стоны и неутихающий кашель. Хозяева не пускали посторонних в квартиру и ситуацию не объясняли. Большинство жильцов дома сошлось во мнении, что в подъезде открыли частный хоспис. В подтверждение этой версии жители рассказывали, что к дому часто подъезжали катафалк и машины скорой помощи.

Одному из жильцов дома удалось попасть в квартиру, когда начали течь трубы. Мужчина рассказал, что в «двушке» находилось не менее 15 человек. На одну из «разборок» на площадке позвали местных журналистов. Мужчина, который вышел из подозрительной квартиры, заявил, что имеет право не запускать никого внутрь. Люди живут «каждый по-своему», сказал он.

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