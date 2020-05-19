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Жизнь

В бийских мясных чипсах нашли хинолоны

В шпике и мясных чипсах обнаружились бактерии, содержание которых в готовой продукции не допускается. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре.

В лаборатории.
В лаборатории.
altairegion22.ru

Нарушение нашли специалисты алтайского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. В соленом шпике с перцем производства компании «Софья» обнаружились бактерии группы кишечных палочки и листерии, а в чипсах из мяса птицы бийского мясокомбината «Солнечный» — хинолоны (группа антимикробных препаратов).

Потребление такого мяса для человека грозит нарушениями работы ЖКТ, тошнотой, несварением желудка.

С начала 2020 года управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай прекратило действие 15 деклараций о соответствии на продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.

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