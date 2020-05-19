В бийских мясных чипсах нашли хинолоны

Нарушение нашли специалисты алтайского филиала Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории. В соленом шпике с перцем производства компании «Софья» обнаружились бактерии группы кишечных палочки и листерии, а в чипсах из мяса птицы бийского мясокомбината «Солнечный» — хинолоны (группа антимикробных препаратов).
Потребление такого мяса для человека грозит нарушениями работы ЖКТ, тошнотой, несварением желудка.
С начала 2020 года управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай прекратило действие 15 деклараций о соответствии на продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.