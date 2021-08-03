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Жизнь

В бийском детсаду, где детей кормили тушенкой, нашли нарушения

Прокуратура нашла нарушения в детском саду № 31 Бийска, где родители жаловались на питание детей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Нечто из меню бийского детсада.
Нечто из меню бийского детсада.
https://vk.com/incident_22

Вместе с сотрудником Роспотребнадзора в детсаду провели проверку, в результате которой подтвердились нарушения требований к качеству питания, хранению продуктов, соответствию блюд требованиям калорийности, объему порций, температурному режиму подачи блюд и разнообразию детского питания.

В отношении директора возбудили административное дело и внесли представление.

«Устранение нарушений прав несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры Бийска», — заявили в ведомстве.

С претензиями родители выступили еще 19 июля. В сообществе «Инцидент Бийск» появились фотографии неопознанного куска еды, а также видеоподтверждение наличия червяков в компоте.

«Почему наших детей кормят чем попало?! С каких пор разрешили тушенку, еще и не похожую на тушенку! В каких правилах такое? Почему на 9 человек 4 упаковки йогурта?!» — негодовали родители.

Стоит сказать, что в июле Роспотребнадзор проводил проверки в сфере организации школьного питания в регионах. Основные замечания связаны с работой школьных столовых и пищеблоков.

Эти вопросы наиболее остро стоят в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, сообщало сибирское полпредство.

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