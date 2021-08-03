В бийском детсаду, где детей кормили тушенкой, нашли нарушения

Вместе с сотрудником Роспотребнадзора в детсаду провели проверку, в результате которой подтвердились нарушения требований к качеству питания, хранению продуктов, соответствию блюд требованиям калорийности, объему порций, температурному режиму подачи блюд и разнообразию детского питания.
В отношении директора возбудили административное дело и внесли представление.
«Устранение нарушений прав несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры Бийска», — заявили в ведомстве.
С претензиями родители выступили еще 19 июля. В сообществе «Инцидент Бийск» появились фотографии неопознанного куска еды, а также видеоподтверждение наличия червяков в компоте.
«Почему наших детей кормят чем попало?! С каких пор разрешили тушенку, еще и не похожую на тушенку! В каких правилах такое? Почему на 9 человек 4 упаковки йогурта?!» — негодовали родители.
Стоит сказать, что в июле Роспотребнадзор проводил проверки в сфере организации школьного питания в регионах. Основные замечания связаны с работой школьных столовых и пищеблоков.
Эти вопросы наиболее остро стоят в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, сообщало сибирское полпредство.