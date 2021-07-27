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Жизнь

В Бийском районе из-за проливного дождя затопило ковидный госпиталь

После ливня, который прошел в селе Первомайское Бийского района 26 июля, затопило Центральную районную больницу. Ее временно переоборудовали под ковидный госпиталь, рассказали очевидцы журналистам портала «БР».

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Как сообщается на сайте, видео произошедшего в редакцию Бийского телевидения прислали подписчики. В настоящее время они проходят лечение в ковидном госпитале в селе Первомайское.

Пациенты рассказали, что во время сильного дождя затопленными оказались сразу два этажа. Людей разместили в коридорах, а врачи и младший медицинский персонал вооружились тряпками и ведрами, чтобы устранить последствия стихии.

«Медсестры, санитарки — весь персонал борется с водой. Во всех палатах течет, кровати выставили в коридор. Это какой-то кошмар!» — делится со зрителями женщина, снимающая видео.

«БР» отмечает, что кровля ковидного отделения больницы уже давно нуждалась в ремонте. Несколько лет назад медучреждение уже сталкивалось с похожими проблемами. Тогда в затопленных палатах размещалось инфекционное отделение.

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