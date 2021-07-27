В Бийском районе из-за проливного дождя затопило ковидный госпиталь

После ливня, который прошел в селе Первомайское Бийского района 26 июля, затопило Центральную районную больницу. Ее временно переоборудовали под ковидный госпиталь, рассказали очевидцы журналистам портала «БР».

Как сообщается на сайте, видео произошедшего в редакцию Бийского телевидения прислали подписчики. В настоящее время они проходят лечение в ковидном госпитале в селе Первомайское.

Пациенты рассказали, что во время сильного дождя затопленными оказались сразу два этажа. Людей разместили в коридорах, а врачи и младший медицинский персонал вооружились тряпками и ведрами, чтобы устранить последствия стихии.

«Медсестры, санитарки — весь персонал борется с водой. Во всех палатах течет, кровати выставили в коридор. Это какой-то кошмар!» — делится со зрителями женщина, снимающая видео.

«БР» отмечает, что кровля ковидного отделения больницы уже давно нуждалась в ремонте. Несколько лет назад медучреждение уже сталкивалось с похожими проблемами. Тогда в затопленных палатах размещалось инфекционное отделение.